Swimbad Ny Sudersé sjocht werom op deadlik ûngelok: "Je ferjitte it nea wer"

"Mei respekt nei de âlden en oare famyljeleden fan Adonay ta. Je ferjitte it nea wer en je nimme it de rest fan je libben mei", seit Jinke. "Mar ek foar ús is dat bliuwend fertriet. Alle meiwurkers hat dermei te krijen hân. Ferjit net dat dit de nachtmerje is fan elke swimynstrukteur. Dit hoopje nea mei te meitsjen."

'Nea wat fertelle kinnen'

Mar op De Lemmer makken se it wol mei. Martin en Jinke binne yn jannewaris twa jier eigener fan it bedriuw. Se allinnich noch mar de coronaperioade meimakke en it barren mei Adonay.

"Yn de rjochtbank wêze wie in flinke opjefte", seit Jinke. "Je belibje dan alles wer op 'e nij. It hiele ferhaal komt werom. Alles wurdt besprutsen en dêrnei krije de partijen it wurd. Je sitte der dan wer middenyn. Mar it is moai dat it bepraat wurdt. Wy hawwe nea wat fertelle kinnen, dat wie wol dreech. De advokaat docht it wurd, dat is dreech."