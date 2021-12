Koade giel: glêdens op de dyk troch izel

Troch izel kin it yn de nacht en oan it begjin fan moandeitemoarn glêd wurde. Op de struikaart fan Rykswettersteat is te sjen dat de temperatuer fan diken yn in grut part fan Fryslân ûnder de nul graden leit.

Under oare op de N31 by it akwadukt Langdiel, op de A7 tusken Toppenhuzen en Snits en op it knooppunt It Hearrenfean ha ûngelokken west.

It KNMI ropt minsken dy't noch op paad moatte op it waarberjocht goed yn de gaten te hâlden en it rydgedrach oan te passen.

Letter waarmer

Yn de rin fan de dei wurdt it waarmer en dan ferdwynt de glêdens. Waarman Piet Paulusma foarseit foar letter yn de wike temperatueren fan boppe de tsien graden, dat is heech foar de tiid fan it jier.

Sneintemoarn hie it KNMI ek al in koade giel ôfkundige.