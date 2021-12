Troch izel kin it letter yn de nacht en oan it begjin fan moandeitemoarn glêd wurde. It KNMI ropt minsken dy't noch op paad moatte op it waarberjocht goed yn de gaten te hâlden en it rydgedrach oan te passen.

Sneintemoarn hie it KNMI ek al in koade giel ôfkundige.