Ferskate ûngelokken troch glêdens, koade giel noch fan krêft

De glêdens waard feroarsake troch izel en it befriezen fan storein. Op de struikaart fan Rykswettersteat wie te sjen dat de temperatuer fan diken yn in grut part fan Fryslân ûnder de nul graden lei.

Under oare op de A7 tusken Toppenhuzen en Snits, op it knooppunt It Hearrenfean en op de N31 by it akwadukt Langdiel ha ûngelokken west. Dy lêste dyk hat in skoftlang ticht west.

Veiligheidsregio Fryslân ropt minsken op om thús te bliuwen as dat kin: