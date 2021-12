Geert Kuiper: "Sven Kramer sil nei de Spelen, dat is wol klear"

Wat opfoel yn de rit fan Kramer, wie dat hy ôfboude mei in rûntsje 28,9 en 29,0. Dat seit neffens Kuiper al wat: "Ik ken it net fan him dat hy de lêste twa rûntsjes safolle oer hat. Ast allinnich dêr nei sjochst, dan is hy noch te foarsichtich west", sa seit de man dy't snein speaker wie by de rit fan Kramer.

Dêryn waard de rider fan Jumbo-Visma tredde efter ploechgenoat Patrick Roest en Jorrit Bergsma. It tredde plak op de 5.000 meter stiet as fjirtjinde op de matriks. It is dus noch mar de fraach oft Kramer wol nei de Spelen sil, want der meie mar njoggen reedriders nei Peking.

Kuiper makket him dêr gjin soargen oer. "Sven sil nei de Spelen, dat is wol klear. Omdat ik tink dat Jan Coopmans (de Nederlânske bûnscoach, red.) yn alle oare senario's de riders net hat foar de ploege-efterfolging. Hy kin Sven út dizze posysje meinimme en hy rydt noch in eigen ôfstân ek."