Hoolwerf en Verweij winne earste natoeriismaraton sûnt 2019

"Der leit in prima iisflier. Machtich dat it wer kin", sa sei kompetysjelieder Willem Hut fan de KNSB earder snein oer de baan yn Noordlaren. Sa koe foar it earst sûnt jannewaris 2019 wer in natoermaraton riden wurde. De winst wie doe foar Simon Schouten en Rixt Meijer.

De maraton kaam wat as in ferrassing en it dielnimmersfjild wie dan ek net kompleet: in tal topriders wie op It Hearrenfean foar it OKT. Dat joech lykwols wol wat kânsen foar oare rydsters.

Gjin sprinters, wol in sprint

Fan begjin ôf oan giene der ferskate groepkes fan troch, mar in soad romte krigen se eins nea. De measte sprinters fan it maratonpeloton wiene op it OKT, mar dochs einige de maraton yn in einsprint.

As earste oer de streek kaam Maaike Verweij, folge troch Ineke Dedden en Dieuwertje van Kalken. Sy wenje beiden op It Hearrenfean. Bianca Bakker fan Wynjewâld waard fiifde en Merel Bosma fan It Hearrenfean achtste.