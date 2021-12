'Keninginne fan it Fryske liet' Anneke Douma set punt efter karriêre

Nei in skoft kaam de akseptaasje. "Dat fielde as in oerwinning, mar ik bin no gelokkich, sûnder te sjongen en op te treden. Ik ha ommers in prachtige karriêre fan sechtich jier hân. Ik ha oeral west en alles dien. Ik kin weromsjen en sizze dat ik in geweldich libben hân ha."

'Tiid foar mysels'

"En ik ha no ek tiid om te beseffen wa't ik bin. Ik wie altyd drok mei optredens en stie altyd yn tsjinst fan it publyk. En dat ha ik mei alle leafde en plezier dien, mar no moat ik neat mear en ik ha no tiid foar mysels."

It beslút makke Douma mei sin net buorkundich. "Ik bin net sa'n type om elk jubileum te fieren. Elke fakman docht syn wurk, sa bysûnder is it net wat ik doch. En it joech my ek tefolle spanning. Ik ha safolle fijne kollega's, wa soe ik dan útnûgje moatte? Dus ik tocht: lit mar."