In protte iiswille yn de hiele provinsje op twadde krystdei

Hoewol't de gefoelstemperatuer mei -12 flink leech wie, wienen tal fan reedrydleafhawwers op it iis op de ûnderstrûpte greide te finen. Dat natueriis lei der better by as earder dizze wike. Woansdei lei der noch gjin twa sintimeter, no is dat op guon plakken oangroeid ta 3 oant 5 sintimeter.

By de Potskar by de Snitser Mar waard ek in soad riden.