Bergsma nei Olympyske Spelen, Kramer ek tichtby ticket

Kramer sette mei goeie rondes útein en rjochting it ein fan de rit koe er sels noch hurder, mei in ronde 28.9 foar de bel. Hy sette dan ek fierwei de rapste tiid foar de dweilpauze del: 6.12.29.



Nei in aardige tiid fan Marcel Bosker (6.13,60) wie it oan Patrick Roest. Fan begjin ôf oan riid hy rapper as Kramer en kaam yn 6.08,64 as rapste oer de einstreek.

Yn de lêste rit slagge it ek Jorrit Bergsma noch ûnder de tiid fan Kramer te dûken. Yn 6.11,14 ried hy nei it twadde plak. Bergsma fertsjinnet mei syn twadde tiid it alfde plak op de matriks, gewoanwei genôch foar in ticket.

Matriks

Kramer komt op it fjirtjinde plak. Nederlân mei njoggen riders stjoere, dus Kramer is noch ôfhinklik fan de oare resultaten. En der moatte noch riders oanwezen wurde foar de ploege-efterfolging.