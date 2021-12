Antoinette de Jong twadde op olympyske kwalifikaasje 1.000 meter

Ien fan de riders dy't in ticket foar Peking helje wol is Suzanne Schulting. Se wie al wis fan in tal tickets op de shorttrackôfstannen en woe dêr op de tûzen meter noch in langebaanticket by helje. Mar har tiid fan 1.15,42 wie net genôch foar in startplak.

Rapper wie Marijke Groenewoud: se ried nei 1.15,21 en stie dêrmei lang op it tredde plak. Dat plak waard mei noch 2 ritten te gean oernaam troch Femke Kok. Sy like ûnderweis nei de snelste tiid, mar sakke yn de lêste ronde yn.

De snelste tiid waar yn de lêste rit delsetten troch Jutta Leerdam mei 1.14,09. Antoinette de Jong pakte it twadde plak, foar Ireen Wüst. Olympysk kampioen fan 2018 Jorien ter Mors waard fiifde.