Lêste stimdei foar de Fryske top 100; bepaal mei wat de nûmer 1 wurdt

Krystbesite

Ferslachjouwer Geert van Tuinen giet fierder op krystbesite oan hûs by deputearre Sietske Poepjes, boargemaster Ina Sjerps fan Harns, Jan de Vries (assistint-skiedsrjochter yn topteam Makkelie) en syn frou Gezina van der Zwaag (sjongeres en muzykdosint), muzykkafee Ma Kelly's yn Fryske Peallen en Theo Woudstra, dy't in boekingskantoar foar artysten hat, en dêrneist no manager is fan in teststrjitte.

It programma is fan 13.00 oant 18.00 oere te folgjen op de radio en telefyzje en wurdt presintearre troch Diana de Groot en Eric Ennema.