Hoe is de Fryske top 100 ûntstien? Geert van Tuinen en Wim Brons fertelle

"It wie yn 1997 neffens my", fertelt Geert van Tuinen. "Earste krystdei hienen we in tradisjoneel programma mei in tsjerketsjinst, mar op twadde krystdei sochten we in wat frivolere ynfolling."

Programmalieder fan doe Rein Tolsma kaam mei it idee fan in Fryske top 40. "En yn 2001 is dat doe de top 100 wurden nei't de direkteur fan doe, Pim Gaanderse, yn it foarbygean rôp dat we der ek wol in top 100 fan meitsje koenen", follet Wim Brons oan. "Yn dy tiid kaam ek de Top 2000 op."