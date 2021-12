Van der Pal swimt goed 100 kilometer as ideale tarieding op Alvestêdetriatlon

De earste goede training fan goed 100 kilometer yn it swimbad sit derop. No is it tiid om by te kommen ûnder de krystbeam.

Foar Van der Pal begûn de tarieding eins dizze simmer al. Doe moast hy troch alle coronamaatregels syn plannen om de Alvestêdetocht swimmend te folbringen, skrasse. Fuort makke hy bekend it dan oars te dwaan: as triatlon, 600 kilometer efterinoar.

Earst swimme, dan bykomme op de fyts en dan de lêste 200 kilometer hurddrave. "Ja, ik moet eerlijk zeggen dat de voorbereiding voor het zwemmen afgelopen jaar makkelijk ging. Wij hebben constant gezegd: wij gaan hiervoor. Dan gaan we nu iets doen wat nog niet is gedaan en dat is dit onderdeel."