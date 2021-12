Omrop TIP: Dûnsje mei de tiid

Yn syn wurkpleats yn Londen wurket Johan oan opdrachten fan oer de hiele wrâld. Hy is 'freeman of the city', in titel dy't er krige doe't er opnommen waard yn de Worshipful Company of Clockmakers, it Londens klokmakkersgilde. Regisseur Murk Jaep van der Schaaf en kameraman Gerko Jonker litte yn detail de keunst fan it klokmeitsjen sjen.