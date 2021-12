Hûnderten oarlochsgrêven yn it ljocht op krystjûn: "Hiel yntym betinke"

Jansen hat it idee foar de ljochtsjes net sels betocht, mar die it op by in betinking. "In jier as sân lyn wie ik yn de maitiid mei in soad âlde legerweinen yn Holten by de Holterberg foar in betinking op it earefjild. Ien fan dy manlju sei: do moatst hjir op krystjûn ris komme, dan binne alle 1.271 grêven hjir ferljochte."

Dêr diene sy it al tsientallen jierren. "It is in spektakel om te sjen. Doe kaam ik yn Burgum te wenjen, dêr't ek in tal oarlochsgrêven leit. Op it hôf by de Krústsjerke lizze fiif piloaten. Ik tocht: wêrom sil ik no net yn Burgum ljochtsjes pleatse?"

Hûnderten lokaasjes

Jansen makke in Facebookside oan en dielde it mei oaren. "Ik wie al bliid as der in man as 20 meidwaan soene. No, je koene in aai bakke op myn kompjûter, sa hjit waard er. Yn in pear dagen tiid wiene der al 140 lokaasjes. Dat is mar trochgien. Yn 2019 wiene it al 445 lokaasjes."