Schulting op OKT op jacht nei langebaantickets: "Ik kan er relaxter in gaan"

Trochdat it Europeesk kampioenskip shorttrack fan heal jannewaris skrast is fanwege de coronapandemy, past it OKT perfekt yn it skema fan Schulting. "Het is een fantastische prikkel richting de Spelen. Buiten dat het om tickets gaat, is het een heel fijne wedstrijd met spanning om te kunnen rijden."

Fol programma

It betsjut wol dat it in drokke wike wurdt foar Schulting. Se rydt snein de 1.000 meter, tiisdei de 500 meter, woansdei de 1.500 meter, freed de foarrondes fan it NK shorttrack en snein de finales dêrfan. "Het is een beetje te vergelijken met hoe het gaat op de Spelen", fynt Schulting.

Se sil op it poadium einigje moatte op ien fan de trije ôfstannen om kâns te meitsjen op in startbewiis op de langebaan. "Dat zou fantastisch zijn, maar ik ben me er ook van bewust dat het niveau ontzettend hoog is. Alles moet goed vallen, maar het is niet onmogelijk. Dat is een leuke en lekkere gedachte."