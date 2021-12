Yn de rige foar de krystynkeapen: "It duorret lang, mar we komme der wol"

Noch krekt efkes de lêste boadskippen foar de krystdagen dwaan, in soad minsken hiene hjoed datselfde idee. It soarge foar in soad drokte by de bakkers, slachters en supermerken. It demisjonêr kabinet rôp yn de parsekonferinsje fan sneon op om de feestdagen net mei mear as fjouwer gasten te fieren. Dochs wjerhâldt dy oprop lang net eltsenien om de krystdagen mei famylje troch te bringen.