Petysje tsjin fuortheljen hert-sjirurgy foar bern út UMCG 68.000 kear tekene

"Wy binne bot skrokken. Wy hienen it hielendal net ferwachte, it is hiel rap gongen", seit UMCG-ferpleechkundige Machtelt Couperus fan Easterein, ien fan de inisjatyfnimmers fan de petysje. Sy is wiis mei it grutte tal reaksjes. "Wy binne juster begûn. Sa'n soad reaksjes yn sa'n koarte tiid hienen wy net tocht."

De petysje hopet Couperus oan de Twadde Keamer oan te bieden. "Wy hoopje dat se der yn elts gefal op 'e nij nei sjen wolle. Dat se sjogge nei de gefolgen foar it Noarden."

Nei Rotterdam of Utert

Couperus leit út wat dy gefolgen binne: "Wy ha in hiel grut gebiet yn Noard-Nederlân dat by ús komt yn it UMCG, dy âlden en berntsjes sille allegearre nei Rotterdam of Utert moatte. Foar alle kontrôles, ôfspraken, en alle operaasjes."

En dat is net it iennige dêr't se noed oer hat. "Wy ha 75 jier oan ekspertise, wy leverje topkwaliteit soarch. As je dit no fuorthelje, dan binne je dy ekspertise allegear ynienen kwyt."