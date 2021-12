Trije restaurants yn de gemeente Opsterlân fersoargje in foargerjocht, haadgerjocht en in neigesetsje foar de Voedselbank op De Gordyk. Se krije boskpaddestuollen (fan Prins Heerlijck yn Beetstersweach) as foargerjocht, wylst Golfclub Lauswolt in Syrysk hinnegerjocht makke hat as haadgerjocht.