Grutte brân yn bedriuwspân op De Gordyk ûnder kontrôle

"De brân kin him net fierder útwreidzje, dat is it sein 'brandmeester', mar we binne noch wol oeren dwaande", fertelt Marten Klaas Brinksma, wurdfierder fan Brânwacht Fryslân.

De brân bruts krekt foar healwei trijen út en wie direkt útslaand. De reek fan de brân by Frederik Interieur wie op grutte ôfstân te sjen. De brânwacht hie de brân fanwegen de omfang opskaald ta in 'zeer grote brand'.

De brânwacht gong der al gau fanút dat it pân net mear te rêden wie. It doel fan it blussen wie benammen om de brân ta it gebou sels te beheinen. Yn it pân stiene ûnder oare keukens en oare interieurartikelen.

NL-Alert

Der waard foar de wissichheid wol in NL-Alert ferstjoerd. De reek like net gefaarlik foar de omjouwing te wêzen, sei Brinksma. "It liket geunstich te wêzen, de reek giet rjocht omheech."