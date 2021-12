Krijt Fryslân wite krystdagen? Dit seit waarman Piet Paulusma

"It Noarden fan it lân is it kâldste gebiet, ek mei de measte sinne", foarseit Piet Paulusma. "It wurde krystdagen mei winterwaar en in warskôging foar glêdens heart der ek by. Dat is freed noch net sa, al geane de temperatueren al wol wat omleech."

Krystjûn

De waarman hâldt in slach om 'e earm, mar kin wol sizze dat it mei de krystjûn en -nacht fluch kâlder wurdt. "Wy hawwe ek wat opklearringen. Earst noch kâns op rein, dêr bliuwt miskien wol snie of wiete snie fan oer. De temperatueren sakje fannacht nei de -4, mei in matige oant frij krêftige east-noardeastewyn."

Earste krystdei: iiswaar

En dan earste krystdei. Fryslân kin folop sinne ferwachtsje. "Mei oerdeis 0 of -1 graden. In iisdei op de measte plakken. Mei in east-noardeastewyn dy't matich oant krêftich is. Dus it fielt flink kâld oan. Yn de nacht fan earste- op twadde krystdei -6 of -7 graden. Dat is gewoan matige froast. Kompleet winter."

Dat jildt benammen foar it Noarden fan it lân, oare parten fan it lân hawwe it folle minder kâld.

Twadde krystdei: kâns op snie

Op twadde krystdei ferwachtet Piet Paulusma: "In soad bewolking mei wat rein, mar foaral by ús kâns op snie. De temperatueren oerdeis 0 oant -2. Je hawwe it noch altyd oer in waartype fan wintersk waar." Troch de rein en it kâlde waar is der ek kâns op izel en dus glêdens.