Kolleezje wiist op greidefûgels yn tsjinhâlden gaswinning Nijeholtwâlde

Dêrnjonken is it in mooglik wetterwingebiet foar it Wetterskip, dêr't boargemaster en wethâlders leafst gjin gaswinning wolle.

Kolleezje hopet op stipe fan de ried

Yn jannewaris praat de gemeenteried oer it foarstel om in negatyf advys te jaan foar nije gaswinning. It kolleezje hopet dat de ried yn har arguminten meigiet. Dan soe der in saneamd ûntwerpbeslút ta wegering fan in 'verklaring van geen bedenkingen' ôfjûn wurde kinne.