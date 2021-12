GGD Fryslân klear foar grutte boosteroperaasje: "De XXL-lokaasje stiet klear"

"De XXL-lokaasje stiet klear, ús minsken ha dêr hurd oan wurke. Moandei ha wy de dry run, it oefenjen sis mar. Tiisdei op folle sterkte", fertelt Margreet de Graaf, direkteur fan GGD Fryslân.

Effisjinter prikke

Op de lokaasje wurdt net mear wurke mei prikhokjes, dêrtroch soe de trochstream better wêze. Op oare priklokaasjes yn Fryslân is ek sjoen nei it ferbetterjen fan de trochstream. "Dat rint ek as in spoar", seit De Graaf: "Drachten is noch oanpast, guon lokaasjes wurkje noch op de âlde wize, oare plakken binne noch krekt wat effisjinter makke."

Yn de XXL-lokaasje kinne in soad minsken tagelyk prikt wurde, mar der binne noch in protte tiidslotten frij. De Graaf tinkt dat it te krijen ha kin mei it feit dat minsken net direkt in brief krije as se in ôfspraak meitsje kinne. "Wy roppe minsken op, besykje online in ôfspraak te meitsjen. Ek al bist noch krekt wat jonger as de leeftiid dy't yn de parse publisearre is."