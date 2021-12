Aldste sosjale wentebou fan Wymbritseradiel tenei in monumint

De huzen oan de Molestrjitte 10 oant en mei 24 binne sober, mar neffens gemeente Súdwest-Fryslân wol it behâlden wurdich. De huzen lizze krekt bûten it beskerme doarpsgesicht en binne eigendom fan wenningstichting Elkien. Monumintekommisje Hûs en Hiem hat in posityf advys jûn op de oanfraach.