It stille fertriet efter de lockdown: dizze ûndernimster wit it net mear

Sa goed en sa kwea as it kin besiket Monique Zwamborn der wat fan te meitsjen. Sy makket flogs om har linzjery oan de man te bringen. Dat bliuwt sy wol dwaan. Mar it smyt hast neat op. In pear bestellingen yn 'e wike.

Mei de click-and-go rêdt sy it lang net. Sy hat ek it gefoel dat minsken gjin nocht mear hawwe om dingen te keapjen. En dat in soad minsken yn deselde situaasje sitte en gjin jild mear hawwe. "De mensen zijn timide."

Gjin wurden mear

Op de fraach hoe't sy oerein bliuwt, is it earst efkes stil. Sy wit it net mear, seit sy. Fan harsels is sy posityf ynsteld, mar no is it wol klear. De skulden bouwe op, de ynkomsten binne der net en stipe is net yn sicht. "We lopen eigenlijk een hele collectie achter met betalingen."

It is in situaasje dêr't mear lytse saken fan te lijen hawwe. It stille fertriet efter de lockdown. Monique: "Ik ben altijd spraakzaam, maar nu heb ik geen woorden meer. Ik weet het niet meer."