Dea fan 19-jierrige man yn Jutryp wie 'needlottich ûngelok'

De plysje giet der fanút dat de 19-jierrige man fan Snits dy't 11 desimber fûn waard yn it wetter by Jutryp, om it libben kaam is troch in 'needlottich ûngelok.' It ûndersyk is ôfrûne, der is neffens de plysje gjin reden om oan te nimmen dat it om in misdriuw gie.