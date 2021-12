It Bûn fan Fryske Fûgelwachten wol ek in oanfalsplan foar de ljip

Dêrby is sjoen nei besteande ûndersiken en nei piken mei kleurringen en stjoerders. Eins is de konklúzje dat der yn it hjoeddeiske agraryske lân fierstente min piken grut wurde en dat is eins de hiele maitiid sa.

Benammen de jongste piken binne it meast kwetsber. Op it oerlibjen fan dy piken moat no ynset wurde, fynt it BFVW. Ek is der ekstra ûndersyk nedich.

Mozaykbehear

Allinnich meiliftsje op it Aanvalsplan Grutto is net genôch omdat de ljip bytiden ek oare easken stelt oan it lân dêr't sy de piken grutbringe wolle. De skries kin bygelyks better oerwei mei in wat hegere fegetaasje. Dêrom pleitet it BFVW foar in 'effektyf mozaykbehear' wêrby't meardere soarten greidefûgels in goed plak hawwe.