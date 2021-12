De toan fan Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: "Sinnekear"

Want no't wy ús realisearje dat guon saken einich binne, en ús wolfeart net altyd sa bliuwe kin, beseffe wy dat wy kieze moatte. Dêrfoar is in fisy nedich dy't fierder giet as ús eigen yndividuele bestean.

Wa't him dwaande hâldt mei de stúdzje fan it ferline wit dat tiid in hiel relatyf begryp is. It komt yn ferskillende oarden fan grutte. Wa't him mei it ferline dwaande hâldt wit ek dat wy as minske in beheinde tiid hawwe yn ferhâlding ta oare dingen.

In soad saken binne grutter as de tiid dy't wy as passanten meimeitsje. Der binne beammen dy't mear fan 'e tiid sjoen hawwe as do en ik, rivieren dy't al langer streame as ús famyljes besteane. Ek saken dy't de minske sels makke hat geane langer mei as it yndividu, lykas tradysjes en monuminten dy't al iuwen troch hieltyd nije generaasjes brûkt en bewûndere wurde.

De sinnekear sels is sa'n foarbyld fan in natuerlik evenemint dat al iuwen troch de minske markearre wurdt. Dat wurdt dien mei tradysjes en bouwurken as Stonehenge, de âlde stiensirkel dêr't alle jierren op 'e nij op 21 desimber de sinne op de goede wize delkomt.

Koartsein, der is in jildichheid fan tiid ast sjochst nei it ferline, dêr't wy graach by stil steane yn de dagen om krysttiid hinne. Dat besef fan tiid sykje wy ek foar de takomst. Wat bliuwt der oer as wy letter weromsjogge op no? Wat wolle wy net kwytrekke wêze? Dêroer kinne we it ha en dêrom is it goed dat de rop om de lange termyn hieltyd lûder wurdt.

Oft it mei de langer wurdende dagen te krijen hat wit ik net, mar de langetermyngedachte kaam dizze wiken in opfallend soad foarby yn 'e media. Juster begûn it ministearje fan Folkssûnens bygelyks mei petearen oer de langetermynstrategy foar de coronakrisis. Oant dy strategy moat men komme troch fragen te stellen en brainstoarms te hâlden, in oanpak dy't net ferskilt fan hoe't yn in soad organisaasjes, ynklusyf myn eigen, kommen wurdt ta in fisy op de takomst.

Dy fisy is needsaaklik om alle ynset de goede kant op gean te litten, mar ek om elk yndividu hâldfêst te jaan. Want yn alle organisaasjes is de grutste fraach fan meiwurkers wêr't it krekt hinne giet, oars kinne se net funksjonearje.

It leafst wurdt dat bepaald troch in oar, dêr't fan ferwachte wurdt dat dyjinge de wiisheid yn pacht hat en yn alle gefallen de ferantwurdlikens draacht. Mar mear en mear wurdt fan meiwurkers frege hjiroer mei te tinken, want it is in ferantwurdlikens fan eltsenien.

In treffend opinystik fan Klaas Sietse Spoelstra yn de Leeuwarder Courant ferline wike, gie krekt hjiroer op it nivo fan de mienskip. It befette de moaie oprop om it koartetermyntinken omfier te smiten en de tiidsgeast te hacken om sa it goede dwaan foar kommende generaasjes. In sterk pleit.

Oft it no op de skaal fan in organisaasje is of fan de mienskip, wy moatte mei-inoar sa goed mooglik nei de takomst navigearje. Mar hoe kinst kieze oer dingen dy't langer duorje as dyn libben, en dêr't de gefolgen noch lang fan foar oaren wêze sil?

It iennichste dat je dwaan kinne is neitinke oer de senario's, safolle mooglik ynformaasje en ferskate perspektiven meinimme en stilstean by de lange termyn. Soms iepenje har dan en-en oplossingen, yn stee fan of-of-senario's.

Nim de oankeap fan de 'Vaandeldrager' fan Rembrandt. Tsjinstanners wiene it der net mei iens dat miljoenen út it steatsfûns betelle waarden foar ien skilderij, wylst der no net yn de kultuersektor ynvestearre waard. Foarstanners seagen yn de oankeap in bysûndere bûtenkâns en in ynvestearring.

Dizze mieningen waarden bot tsjin elkoar útspile, mar keunsthistoarika Meta Knol kaam ferline wike mei in moaie analyze wêryn't de polarisaasje as kortetermynfisy ûntmaskere waard. It waard pleatst yn wat men 'djippe tiid' neamde, wêrtroch't de tiidleaze kwaliteit fan it skilderij nei foaren komt, lykas de needsaak om te ynvestearjen yn keunst en kultuer no.

De op it each tsjinstridige arguminten blike op ûnderskate grutheden fan tiid te spyljen en inoar krekt fersterkje te kinnen.

Sa jildt dat mooglik ek op oare flakken. Lit ús dêrom mear omtinken jaan oan de gefolgen yn tiid, yn organisaasjes, yn de mienskip en yn ús eigen libben. Dat is alfêst in moaie gedachte om mei de alâlde krystdagen, nei de sinnekear, by stil te stean."