Boartersguodbanken sitte oan mei it guod en stelle ynbringstop yn

Benammen yn Ljouwert stiet it nije ûnderkommen oan de Keningsstrjitte grôtfol. De bank is fan Stichting Rijk voor Arm en hat sa'n 400 klanten yn hiel Fryslân. Sûnt ferline wike is der in ynbringstop, seit Simon de Jong fan de boartersguodbank.

Gjin ôfname

"We zitten hier ontzettend mee in onze maag. Natuurlijk vinden we het geweldig dat het binnengekomen is, daar zijn we heel blij mee. Maar nu kan het niet verder meer, want er wordt niks afgenomen", jout De Jong oan.