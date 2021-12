OMT-advys: Noch net fersoepelje | Lanlik 12.517 besmettings

It Outbreak Management Team (OMT) advisearret it kabinet om noch gjin fersoepelingen troch te fieren. It kabinet folget it advys op. "De verwachte snelle verspreiding en de te verwachte grote aantallen zieken, kunnen nog altijd tot een zeer hoge belasting van de gehele zorgketen leiden", sa skriuwt demisjonêr minister Hugo de Jonge freed yn in brief oan de Twadde Keamer.

It folgjende advys fan it OMT komt nei alle gedachten op 3 jannewaris. Dan wurdt sjoen oft in wike letter de skoallen wer iepen kinne.