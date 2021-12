Achtkarspelen relatyf measte besmettingen | Rutte kritysk op rol yn coronabelied

Lanlik is it tal stjergefallen foar de twadde wike op 'e rige ôfnommen, lit it CBS witte. Dochs ferstjerre der noch wol mear minsken as dat eins gebrûklik is yn dizze tiid fan it jier. Ferline wike gie it om 4.100 minsken, sa'n 950 mear as gebrûklik. Der is dus noch hieltyd sprake fan oerstjerte, yn alle leeftiidsgroepen. Dat hat nei alle gedachten mei it coronafirus te krijen. It stjertesifer leit it heechst by de minsken boppe de 80 jier.