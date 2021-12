Hurde klap foar toerismesektor op Flylân: "Het regende annuleringen"

Figee hie syn hotel foar dizze perioade foar sa'n tachtich persint fol. "Daar bleven maar drie of vier kamers van over. Die mensen hebben wij opgebeld, of ze wilden omboeken naar een hotel dat wel openbleef. Want voor ons heeft het niet zoveel zin om voor zo weinig mensen open te gaan. In overleg met ons personeel gaan we nu de komende tijd de grote schoonmaak en de zomerslijtage aanpakken. Dat doen we anders in januari en februari."

Stil op strjitte

Dat it tal toeristen bot ôfnaam is ôfrûne wike is te fernimmen. Op strjitte yn East-Flylân rinne sa no en dan twa of trije minsken, dy't wat helje by de supermerk of in fyts hiere by de fytsferhier. In soad minsken binne it net. Achter de ruten fan de hoareka stean kaartsjes mei berjochten lykas 'wij hopen snel weer open te gaan' of 'bestel bij ons online'.

It binne pogingen om de toeristen dy't wol op it eilân ferbliuwe, faak net yn in hotel mar yn in húske, te ferlieden ta in bestelling.

In jong stel komt op in tandem oanfytsen by ien fan de fytsferhierbedriuwen op it eilân. "We binne hjir moandei kaam. Nei de oankundiging fan de lockdown ha we net twivele om net te gean. We sitte lekker yn in hûske, bestelle wat iten en op 'e fyts nimme we in termosfleske mei. It past ek wol wat by ús."

Folslein ôfhinklik fan toerisme

Hoe grut de skea is foar de toeristyske sektor op Flylân is net te sizzen, tinkt Beiboer: "Ik kan het niet aangeven in een bedrag of iets dergelijks, maar de inwoners van het eiland bestaan volledig van het toerisme, direct of indirect. Als dat dan dramatisch slecht is, zoals nu, is dat echt een flinke domper."