Lockdown en frije dagen: soad drokte ferwachte yn 'kwetsbere' natuer

Mar dy natuer is ek kwetsber, seit boskwachter en hanthavener Gjerryt Hoekstra fan Steatsboskbehear: "It wurdt no wat kâlder, dus bisten besykje ek echt har enerzjy wat te sparjen."

It reewyld is in goed foarbyld, seit Hoekstra. "Dat is no drachtich en it fretten is wat minder maklik te krijen. Sy ha no al har enerzjy nedich om sels te oerlibjen en ek har frucht te beskermjen."

Gjin provinsjaal jild

Mar eins jildt foar al it wyld dat sy no fersteuringen minder goed ha kinne. En by it wetterwyld jildt ek nochris dat fersteuring it risiko fergruttet op de fersprieding fan fûgelgryp. Ekstra hanthaving dêrop is der feitlik net: de provinsje hat earder neat dien mei in oprop om dêr jild foar te jaan.