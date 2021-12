Noppert nei muoisum begjin ronde fierder op WK darts

De earste trije pylken fan Noppert gongen allegear de triple 20 yn: in bettere start koe de Jouster him net winskje. De leg ferlear er wol. It rûn net by Noppert: hy miste te folle dûbelds. Heaver smiet wol trije fan de fjouwer dûbelds raak en pakte dêrmei de earste set.

Foar Noppert wie it de earste wedstriid op dit WK, want de earste ronde mocht er oerslaan. Nei de minne earste set gong it nivo by de Fries omheech. Hy bruts Heaver fuortendaliks en pakte de twadde set mei 3-1.

Seis matchdarts

Noppert wie los: de tredde set pakte er mei 3-0. Heaver die yn de fjirde set noch even wat werom, nei't er seis legs op rige ferlern hie. De leg dêrnei rûn better by de Fries, al miste er noch wol fiif matchdarts. Uteinlik wie it raak op dûbeld-10. Noppert beëinige de wedstriid mei in trijedartstrochsneed fan 88,42.