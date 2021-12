Harkemase Boys net fierder mei trainer Jan-Piet Bosma

Bosma makke yn de simmer fan 2020 de oerstap fan HHC Hardenberg, dêr't er assistint-trainer wie. Hy is dus dwaande oan syn twadde seizoen op De Bosk. It earste seizoen waard al gau ôfbrutsen fanwegen it coronafirus.

Op it stuit stiet Harkemase Boys op it fiifde plak, mei 21 punten út trettjin wedstriden. Yn de KNVB-beker helle Harkemase Boys de twadde ronde, wêryn't RKC Waalwijk ferline wike te sterk wie.

Harkemase Boys hat noch gjin opfolger foar Bosma.