Struiweinen en trekkers krije útstel foar kentekenplicht

Demisjonêr minister Barbara Visser (Ynfrastruktuer) komt no mei in saneamde 'coulanceperiode' fan in healjier. Dat betsjut dat bestjoerders fan net-registrearre weinen gjin boete krije.

De útsûndering jildt allinnich foar in ûntbrekkende registraasje. Bestjoerders krije noch hieltyd in boete as se sûnder fersekering omride. Fierder meie de net-registrearre weinen net hurder ride as 25 kilometer yn 'e oere. Hurder mei allinnich mei kentekenplaat en dêr is dus in registraasje foar nedich.