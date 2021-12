Protest om bettere nachtopfang: meitsje foarsjenningen foar dakleazen fergees

"We willen laten zien aan mensen die dak- en thuisloos zijn of dat dreigen te worden, dat we solidair zijn", seit Sytze Kout fan Vrije Bond Friesland.

Mei it protest wolle de twa organisaasje omtinken foar bettere foarsjenningen foar de Ljouwerter dak- en thúsleazen. "Ik vind dat de nachtopvang laagdrempelig moet zijn en gratis, met goede voorzieningen, om mensen nog beter te helpen dan dat ze nu doen."

It kin elkenien oerkomme

It omtinken is wichtich, om't neffens Kout elkenien op strjitte telâne komme kin, bygelyks troch skuldenproblamtyk. "Dat wil niet zeggen dat je bij een postorderbedrijf te veel bestelt", seit Kout. "Het kan ook door hypotheeklasten komen of door relatieproblemen dat mensen op straat komen te staan."

Neffens him giet it ek om minsken dy't gjin ferbliuwspapieren ha, dan giet it om tsientallen. Foar har is it noch dreger om opfang te finen. "Niet dat ze direct allemaal op straat staan, maar een deel ervan wel. Het zijn mensen die niet meer in de procedure komen."

'Eigen verhaal'

"Het lastige met mensen die in de problemen zitten, is dat het geen redzame burgers zijn", seit Kout, dy't dêrom mear foarsjenningen wol foar dak- en thúsleazen. "Er zijn teams en hulpverleners die ze opzoeken om ze te helpen, maar ze hebben ook een eigen verhaal."