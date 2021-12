Trije jier nei kontenerramp earste opromaksje mei jild út MSC-fûns

De opromaksje wie yn Cupido's polder op Skylge. By de Boschplaat dêr is in hiele bulte kerrels fûn. Woansdei en tongersdei binne dy safolle mooglik fuorthelle.

'Farske' kerrels

It fûns makket diel út fan de skea-ôfhanneling nei de ramp mei de MSC Zoe begjin 2019. De reder fan dat kontenerskip hat it fûns folle en Rykswettersteat beheart it. Neidat Staatsbosbeheer de grutte oantallen kerrels fûn yn it floedmerk is Rykswettersteat der ek by roppen.

Beiden wiene it deroer iens dat it behoarlik 'farske' plastic kerrels wienen en dêrom de kâns grut wie dat sy noch fan de MSC Zoe ôfkamen. De gemeente is formeel ferantwurdlik en hat subsydzje oanfrege foar de opromaksje.

Stodyk

It floedmerk bestiet út wier en allerhanne oare saken út see en lit sjen hoe heech it hege wetter kaam is. Yn dit gefal lei it op en by in paad foar de stodyk en koe it mei help fan in graafmasine en wat trekkers mei karren fan in Skylger leanbedriuw fuorthelle wurde.