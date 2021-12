Túnsintrum lit planten yn lockdown útfanhûzje by klanten: "Het scheelt hem gas"

Net yn it túnsintrum sels, want dat is ticht fanwegen de lockdown, mar gewoan yn har eigen hûs. Yn ien dei hat in tredde part fan de planten al in útfanhûzersplak fûn. De klanten kinne de planten fergees ophelje.

Eigener Gerben Mulder fan it túnsintrum kin sa de kachel fan de kas útdwaan, om op de stookkosten te besparjen. Op kâlde dagen brûkt er sa'n hûndert kúb gas de dei en dat is in grutte kostepost, hielendal no't er net iepen mei. Hy is benaud dat de lockdown langer duorje sil.