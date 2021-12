OM sleept fertochten Jouster karbidkanon foar de rjochter

By de ûntploffing rekken hûzen en in hotel swier skansearre. Direkt nei it ynsidint ha tolve belutsenen, manlju tusken de 21 en 28 jier, har by de plysje meld. Se seinen dat it karbidkanon by fersin ôfgie.

'Undersyk toant opsetsin oan'

Neffens it OM docht út ûndersyk fan de plysje bliken dat de ûntploffing wol deeglik mei opsetsin feroarsake is. It OM sjocht in nauwe gearwurking tusken tsien fertochten: trije dy't yn de auto foar it karbidkanon sieten en sân minsken op de brêge.