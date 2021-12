Oanspielde mientsen op Skiermûntseach hiene fûgelgryp

It giet nei alle gedachten om de heechpatogene fariant, mar dat wurdt noch fierder útsocht by Wageningen Bioveterinary Research, in ynstitút fan de Wageningen Universiteit. De heechpatogene fariant is gefaarlik en tige besmetlik.

De mientsen binne nei alle gedachten boppe see ferstoarn oan de sykte. In part fan de deade bisten is oanspield. Wierskynlik binne der noch folle mear fûgels as de hûnderten oanspielde bisten stoarn, mar dy kadavers driuwe yn see.

Pauguozzen

It wie dit jier net de earste kear dat in grut tal deade fûgels fûn binne yn en lâns de Waadsee, sa seit it ûndersyksynstitút. Yn april spielden hûnderten deade pauguozzen oan op de Fryske en Grinslanner kust. Ek dy guozzen hiene fûgelgryp.