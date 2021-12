Hearrenfean krijt ton om kânsegelikens fan bern te ferbetterjen

De gemeente wol it jild ynsette yn de wyk De Greiden, en wurket dêr gear mei skoallen, berne-opfang, maatskiplike organisaasjes en âlden. It is noch net dúdlik hoe't it jild ynset wurde sil.

"De earste stap dy't we no konkreet dwaan sille, is mei de skoallen en de âlden sjen hoe't it probleem spilet yn De Greiden. Hoe grut is it en wat soene we deroan dwaan kinne", fertelt wethâlder Jelle Zoetendal fan de gemeente Hearrenfean.

Wêrom De Greiden?

Der is foar de wyk De Greiden keazen, om't it in moaie trochsneed sjen lit fan de gemeente Hearrenfean is, seit Zoetendal.

"It is in frij grutte wyk, der wenje 7.000 minsken. Der sitte ferskillende skoallen fan ferskillende achtergrûnen, en der binne ek in soad minsken fan ferskillende kultueren yn dy wyk. Wy tinke wol dat wy hjir echt moai erfaring opdwaan kinne, dy't we letter ek op oare plakken yn de gemeente tapasse kinne."