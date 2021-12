Dea fan seepappegaaien op see bliuwt riedseleftich foar ûndersikers

Der spiele al in moanne deade en ferswakke seepappegaaien oan op de Nederlânske kust, en benammen op de Waadeilannen. Sûnt begjin desimber binne al sa'n fyftich deade fûgels meld.

Sintrale Noardsee

Ek yn Skotlân is in grutskalige stjerte fan de seefûgel geande, sa seit it NIOZ. It ynstitút ûndersocht oft de massastrâning fan brúnfisken yn augustus fan dit jier en de fynst fan in soad seekoeten yn it neijier in relaasje hawwe mei de deade seepappegaaien.

De deade bisten hawwe mienskiplik dat se yn de sintrale Noardsee swommen. De seekoeten en de seepappegaaien binne ferhongere, mar wat dêrfan de oarsaak is, is noch net bekend.

'Argwaan'

"De reeks massastrandingen leidt tot argwaan", sizze de ûndersikers. "Er wordt steeds een enkele soort getroffen en dan ook nog een specifiek deel daarvan." De deade brúnfisken wiene benammen wyfkes yn ferwachting, de deade seekoeten wiene benammen mantsjes en pykjes, en ûnder de seepappegaaien geane benammen folwoeksen bisten dea.

It NIOZ op Texel docht no fierder ûndersyk nei de leeftiid, de lichemskondysje en de ferhâlding tusken it tal mantsjes en wyfkes yn de fûgelgroepen. It ynstitút krijt graach meldingen fan de fynst fan deade fûgels.