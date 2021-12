Taalmetoade fan Friesland College giet de wrâld oer: UNESCO nimt it op yn database

Diglin is betocht troch dosint Jan Deutekom fan it Friesland College. Hy joech les yn Nederlânsk as twadde taal, mar fernaam dat de enerzjy by syn studinten en ek by himsels ôfnaam by de brûkte lesmetoade.

Hy wie teloarsteld yn it effekt dat syn lessen hiene. "Ik begon ook steeds harder te werken en mijn cursisten leken steeds meer achterover te gaan hangen. Ik bedacht me: ik moet iets anders gaan doen, want zo komt het niet goed met mijn cursisten. En ook niet met mij trouwens."

Europeeske universiteiten

Mei studinten dy't programmearje leare moatte, is doe de technyk efter it kompjûterprogramma opboud. "Met docenten vullen we dat, en we werken samen met wat universiteiten in Europa. Zo heeft het langzamerhand vorm gekregen."

It Friesland College hat gearwurke mei de Northumbria University yn Ingelân en de Granada University yn Spanje. Ek yn dy lannen wurdt de taalmetoade al brûkt.