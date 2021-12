Dit jier minder deadlike ferkearsûngelokken as yn 2020

Yn presys de helte fan de gefallen giet it dit jier om in iensidich ûngelok. Sân slachtoffers sieten yn in persoane-auto, sân op in fyts, fjouwer op in motor en fjouwer slachtoffers wiene fuotgonger, scootmobiler, scooterrider of sitmeanerbestjoerder.

De slachtoffers wiene tusken de 16 en 91 jier. De measte slachtoffers foelen yn de leeftiidskategory 20-30 jier en 80-90 jier. Yn dy beide kategoryen wiene fjouwer slachtoffers te betreurjen.

De twa minsken dy't yn juny omkamen by it spoarwei-ûngelok yn Boazum wurde net meirekkene yn it totaal. Dat is neffens de plysje 'nei de letter fan de definysje' offisjeel gjin ferkearsûngelok.

It tal ferkearsdeaden wurdt yn april fan takom jier noch ek noch fêststeld troch it CBS. Dan wurdt ek de data fan de sikehûzen meinaam.