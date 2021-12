Wachtlist foar elektrisiteit op bedriuweterrein yn Drachten

De kabel dy't in part fan it bedriuweterrein stroom leveret hat syn maksimum kapasiteit berikt troch in nije oanfraach.

Oan de eastkant fan Drachten hat netbehearder Liander it net krekt flink útwreide, sadat tsientallen ûndernimmers de stroom krije kinne dêr't se ferlet fan ha.

Yn Drachten en omkriten is it sa drok op it elektrisiteitsnet dat net elk samar oansletten wurde kin. Liander is drok dwaande de knyppunten op te lossen.