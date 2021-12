Hieltyd mear drugsdumping yn it Noarden: FUMO komt mei protokol

It dumpen fan drugsôffal bart hieltyd faker yn it Noarden dus ek yn ús provinsje, konkludearret de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing). Dêrom is it goed om in provinsjaal protokol op te stellen foar drugsfynsten. It moat liede ta minder skea foar it miljeu, mear feiligens en legere opromkosten.

Taken en ferantwurdlikheden

Yn it protokol moat rekken hâlden wurde mei de rollen, taken en ferantwurdlikheden fan alle belutsen partijen. Dat binne by in drugsfynst net allinne plysje, iepenbier ministearje en provinsje, mar ek bygelyks Steatsboskbehear en oare natuerbehearders. Mei it protokol moat tenei dúdlik wêze wat sy fan inoar ferwachtsje kinne.

Drugs kinne slimme miljeuskea feroarsaakje. De FUMO moat út de wet boaiembeskerming wei tafersjoch hâlde.