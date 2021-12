Te folle minsken 'op de gok' nei GGD Dokkum | 'Meitsje fan sport in essinsjele sektor'

Saakkundigen ha noed oer de nije omikronfariant, sels as minsken der minder siik fan wurde, sa as bliken docht út ferskate ûndersiken.

"De eerste en tweede prikken van coronavaccins beschermen niet goed meer tegen omikron", seit firolooch en mikrobiolooch Bert Niesters. "En we zijn te laat begonnen met de boostercampagne."

'Veel minder dramatisch beeld'

"Per infectie is het opnamerisico kleiner. Dat is op zich mooi, maar omdat het zo besmettelijk is, gaan we toch nog veel ziekenhuisopnames krijgen", seit in wurdfierder fan it RIVM.

Diederik Gommers, foarsitter fan de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, seit dat er de sikehûsopnamen yn it Feriene Keninkryk ôfwachtsje wol. As bliken docht dat de fariant minsken yndied minder slim siik makket, soe dat foar in "veel minder dramatisch beeld" soargje yn ferliking mei in wike lyn.