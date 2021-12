ME'ers krije foarrang by boosterprikken | Omikronfariant dominant yn Amsterdam

By de plysje binne no mear siikmeldingen as yn it begjin fan de coronakrisis. Aginten melde har siik fanwegen in besmetting mei it firus of om't se yn karantêne sitte, mar Woelders tinkt dat it ek bart fanwegen 'mentale vermoeidheid'.

De jierwiksel is foar de plysje de drokste nacht fan it jier.