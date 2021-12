Delgong delta yn Noard-Nederlân, soargen oer omikron | Minder 70-plussers besmet

It tal besmettingen mei de deltafariant gie ôfrûne wike mei 10 % omleech. It tal coronapasjinten yn de noardlike sikehûzen gie ek omleech. Dat soarget foar minder druk op klinyske bêden yn de sikehûzen, mar op de IC bliuwt it drok.



Der lizze no 54 covid-pasjinten op de IC yn de sikehûzen fan Noard-Nederlân. Op de ferpleechôfdielingen giet it om 112 pasjinten mei covid, in wike lyn wiene dat der 142.

Yn de Nederlânske sikehûzen lizze no noch 2221 coronapasjinten. Op de lanlike ic's binne it der 564.

Omikron

It tal besmettingen mei omikron is noch leech yn it noarden, mar de ferwachting is dat it rap feroaret. De nije fariant kin soargje foar in hege pyk yn sikehûs- en IC-opnamen. Under oaren de boosterprik kin dat beheine, seit Acute Zorgnetwerk Noord Nederland.